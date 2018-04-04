بالفيديو.. ” العلياني ” ينفعل على الهواء أثناء قراءته تعميمًا
استعرض الإعلامي علي العلياني ، مساء اليوم الأربعاء ، خلال برنامجه معالي المواطن ، تعميمًا للهيئة العامة للشؤون الصحية ، يفيد بتسجيل الوافد المتعاقد لمدة 3 أشهر حتى يجتاز الاختبار .
وانفعل ” العلياني ” خلال تقديمه للبرنامج ، حيث أن قرار تجديد العقد 3 مرات لمدة 3 أشهر في كل مرة للمتعاقد الواحد يعد أمرًا غير عادلًا للطبيب السعودي الذي يجب أن يجتاز هذا الاختبار قبل أن تطأ قدماه المستشفى .
وتابع الإعلامي قائلًا ” أجيب شخص يعالج العيال والسيدات والعائلة كلها وبعد 3 شهور يفشل في الاختبار اعطيه 9 شعور يلعب وياخذ راحته ” .
العلياني يستعرض تعميم ويعلق عليه بانفعال ..
" اذا فشل الطبيب الوافد ي الاختبار اعطيه 9 شهور يلعب وياخذ راحته؟"#معالي_المواطن pic.twitter.com/7KDdJgH3Hf
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) ٤ أبريل، ٢٠١٨
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 671 ] نشر منذ 54 دقيقة
هذا نفرات فيه قر قر كتير وسوي حركات عشان كله نفرات شوف تلفجن فكّر هذا نفر حب بلد
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26800 ] نشر منذ 46 دقيقة
طيب
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 671 ] نشر منذ 46 دقيقة
يالربع اكتب تعليقاتي من الطفش .. جوهرها جد وظاهرها ضحك… وش رايكم نستمر على الاسلوب أو نقلبها تعليقات نكد وهم ونيلة متنيلة بستين نيله…؟
خلود[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 42 دقيقة
وجهة نظر
فهد[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 41 دقيقة
والله فعلا مشكلة
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9420 ] نشر منذ 33 دقيقة
لا والله يخـوي نجـر ياولـد ألشــيخ محــماس .
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إستِــمِرعلــى الاســلوب ذا ولا تقلبــها تعليــقات نكَــد وِهَـــم .
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خَــلِك علــى مَنــــــــت عــــــلاه وعَســـــــــاك علــى ألقــــوه .👍👍.
اد[ عدد التعليقات: 994 ] نشر منذ 21 دقيقة
الصحه ماسكينها الوافدين خدمتها متدنيه المواعيد يالشهور والسنين وعلاجهم ماش يانجر خللك كذا وكذا ساعه جد وساعه ضحك
المر[ عدد التعليقات: 994 ] نشر منذ 20 دقيقة
ايوا
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 671 ] نشر منذ 19 دقيقة
لله يا راعي الددسن رايك سديد … ومجلس انت فيه يشترى بكل غالي ونفيس .. فيه جمعة اهل الطيب وعلوم الرجاجيل