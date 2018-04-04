بالفيديو.. ” العلياني ” ينفعل على الهواء أثناء قراءته تعميمًا

علي القحطاني (صدى):

استعرض الإعلامي علي العلياني ، مساء اليوم الأربعاء ، خلال برنامجه معالي المواطن ، تعميمًا للهيئة العامة للشؤون الصحية ، يفيد بتسجيل الوافد المتعاقد لمدة 3 أشهر حتى يجتاز الاختبار .

وانفعل ” العلياني ” خلال تقديمه للبرنامج ، حيث أن قرار تجديد العقد 3 مرات لمدة 3 أشهر في كل مرة للمتعاقد الواحد يعد أمرًا غير عادلًا للطبيب السعودي الذي يجب أن يجتاز هذا الاختبار قبل أن تطأ قدماه المستشفى .

وتابع الإعلامي قائلًا ” أجيب شخص يعالج العيال والسيدات والعائلة كلها وبعد 3 شهور يفشل في الاختبار اعطيه 9 شعور يلعب وياخذ راحته ” .