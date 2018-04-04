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بالفيديو.. ” العلياني ” ينفعل على الهواء أثناء قراءته تعميمًا

بالفيديو.. ” العلياني ” ينفعل على الهواء أثناء قراءته تعميمًا
علي القحطاني (صدى):

استعرض الإعلامي علي العلياني ، مساء اليوم الأربعاء ، خلال برنامجه معالي المواطن ، تعميمًا للهيئة العامة للشؤون الصحية ، يفيد بتسجيل الوافد المتعاقد لمدة 3 أشهر حتى يجتاز الاختبار .

وانفعل ” العلياني ” خلال تقديمه للبرنامج ، حيث أن قرار تجديد العقد 3 مرات لمدة 3 أشهر في كل مرة للمتعاقد الواحد يعد أمرًا غير عادلًا للطبيب السعودي الذي يجب أن يجتاز هذا الاختبار قبل أن تطأ قدماه المستشفى .

وتابع الإعلامي قائلًا ” أجيب شخص يعالج العيال والسيدات والعائلة كلها وبعد 3 شهور يفشل في الاختبار اعطيه 9 شعور يلعب وياخذ راحته ” .


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 671 ] نشر منذ 54 دقيقة

هذا نفرات فيه قر قر كتير وسوي حركات عشان كله نفرات شوف تلفجن فكّر هذا نفر حب بلد

[ عدد التعليقات: 671 ] نشر منذ 46 دقيقة

يالربع اكتب تعليقاتي من الطفش .. جوهرها جد وظاهرها ضحك… وش رايكم نستمر على الاسلوب أو نقلبها تعليقات نكد وهم ونيلة متنيلة بستين نيله…؟

[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 42 دقيقة

وجهة نظر

[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 41 دقيقة

والله فعلا مشكلة

[ عدد التعليقات: 9420 ] نشر منذ 33 دقيقة

لا والله يخـوي نجـر ياولـد ألشــيخ محــماس .
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إستِــمِرعلــى الاســلوب ذا ولا تقلبــها تعليــقات نكَــد وِهَـــم .
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خَــلِك علــى مَنــــــــت عــــــلاه وعَســـــــــاك علــى ألقــــوه .👍👍.

[ عدد التعليقات: 994 ] نشر منذ 21 دقيقة

الصحه ماسكينها الوافدين خدمتها متدنيه المواعيد يالشهور والسنين وعلاجهم ماش يانجر خللك كذا وكذا ساعه جد وساعه ضحك

[ عدد التعليقات: 994 ] نشر منذ 20 دقيقة

ايوا

[ عدد التعليقات: 671 ] نشر منذ 19 دقيقة

لله يا راعي الددسن رايك سديد … ومجلس انت فيه يشترى بكل غالي ونفيس .. فيه جمعة اهل الطيب وعلوم الرجاجيل

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