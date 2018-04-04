” قياس ” : لا توجد إمكانية إعادة التصحيح الاختبارات

عادل الحربي (صدى):

أعلن المركز الوطني للقياس، أنه لا توجد إمكانية إعادة التصحيح لأي من الاختبارات الورقية أو المحوسبة.

وقال ” قياس ” عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ردًا على سؤال إحدى المواطنات، ” إن قياس يعمل في رصد وتصحيح النتائج آلياً دون تدخل بشري ويتم التأكد من صحة رصد النتيجة للمتقدمين لاختبارات المركز ” .

وأوضح قياس، أن الاختبارات المحوسبة تعقد طوال العام وتتوقف في إجازة نهاية الأسبوع والأعياد واليوم الوطني والعشرة أيام الأخيرة من رمضان، مشيرًا إلى أن عدد المحاولات التي يمكن دخول الاختبار فيها هي خمس مرات ويمكن دخول الاختبار السادس بعد ثلاث سنوات من أول اختبار.

يذكر أن مركز قياس أعلن يوم الإثنين الماضي، نتائج اختبار القدرات العامة الورقيّة (الفترة الثانية)، ولمعرفة نتائج قياس القدرات العامة الورقية من خلال الدخول على موقع قياس عبر الرابط التالي (هنا).