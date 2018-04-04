مطعم يقدم سندوتش مجانًا مع كل هدف لـ ” محمد صلاح “

نواف السالم(صدى):

تعهد مطعم ” شاورماسترز ” ، رواده بتقديم ساندويتش مجاناً مع كل هدف يحرزه صلاح، لاسيما أن اللاعب يحظى بشعبية عالية بين أوساط الشباب في المملكة والوطن العربي.

يعيش محمد صلاح أحد أفضل مواسمه الرياضية، حيث يتربع على صدارة قائمة ترتيب هدافي الدوري الانجليزي برصيد 29 هدفا، بفارق خمسة أهداف أمام أقرب ملاحقيه الانجليزي الدولي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.

ويتساوى صلاح مع ديدييه دروجبا لاعب تشيلسي السابق، بوصفه اللاعب الأفريقي الأكثر تسجيلا للأهداف خلال موسم واحد بالبطولة، بعدما أحرز المهاجم الإيفواري نفس العدد من الأهداف في البطولة خلال نسخة المسابقة موسم 2009 – 2010 مع الفريق اللندني، إلا أن صلاح مرشح لكسر هذا الرقم.