أعضاء نادي الطيران السعودي فوق هام السحب.. غدًا

سعيد العجل(صدى):

تنطلق يوم غد رحلة (فلاي إن) التي ينظمها نادي الطيران السعودي بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تحت عنوان ” فوق هام السحب ” ، وتبدأ الرحلة من مطار الثمامة بالرياض متجهة إلى العلا والوجه على متن 10 طائرات خفيفة ورياضية متنوعة.

وتهدف الرحلة إلى نشر ثقافة الطيران وعلومه بشكل عام، من خلال زيارة عدد من الوجهات السياحية في مناطق المملكة مع تسليط الضوء على مناطق ووجهات جديدة سياحياً، إضافة إلى تسليط الضوء على عدد من الأنشطة الترفيهية والرياضات الشبابية، وتعزيز إسهام الطيران العام والرياضي في برامج التنمية السياحية من خلال زيارة المناطق السياحية والتراثية ضمن مسار الرحلة.

وتعدّ رحلة ” فوق هام السحب ” ، إحدى الرحلات الفريدة التي ينظمها نادي الطيران السعودي بشكل دوري وتطمح إلى تحقيق عدة أهداف اجتماعية وتثقيفية وترفيهية، ويشتمل برنامج الرحلة على زيارة أهم المعالم السياحية بكل منطقة، بداية من مطار الثمامة في منطقة الرياض ومروراً بمطار العلا في منطقة المدينة المنورة وصولاً إلى مطار الوجه بمنطقة تبوك، والتخييم في المناطق الساحلية والصحراوية.

ويتضمن برنامج الرحلة العديد من الفعاليات والمغامرات ومنها عرض الطائرات للجمهور في مطاري العلا والوجه، ومشاركة فرق الدبابات، وصيد الأسماك، والغوص، وغيرها من الأنشطة.

