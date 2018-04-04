فيديو مؤثر لقرد يحتضن جثة والدته

اميرة خالد(صدى):

أثار مقطع فيديو لقرد رضيع يحتضن أمه النافقة، حُزن سكان قرية هندية, بعد أن تعرضت الأم لصعق كهربائي أثناء تنقلها على أعمدة الكهرباء، وماتت على الفور.

ووقع الحادث المؤلم على جانب طريق في لاكشاميسوار في كارناتاكا بجنوب الهند, وأظهر الفيديو القرد وهو يعانق الجثة ويحاول إيقاظها، في حين قام السكان المحليون بوضع الأم داخل صندوق خشبي، ووضعوا إكليلا من الزهور حول عنقها لتوديعها.