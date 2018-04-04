فيديو مؤثر لقرد يحتضن جثة والدته
أثار مقطع فيديو لقرد رضيع يحتضن أمه النافقة، حُزن سكان قرية هندية, بعد أن تعرضت الأم لصعق كهربائي أثناء تنقلها على أعمدة الكهرباء، وماتت على الفور.
ووقع الحادث المؤلم على جانب طريق في لاكشاميسوار في كارناتاكا بجنوب الهند, وأظهر الفيديو القرد وهو يعانق الجثة ويحاول إيقاظها، في حين قام السكان المحليون بوضع الأم داخل صندوق خشبي، ووضعوا إكليلا من الزهور حول عنقها لتوديعها.
خلود[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة
والله الحيوان بيشعر عن بعض الناس
فهد[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 1 ساعة
صعبان عليا كتير،،،، ،موقف مؤثر
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45109 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان الله ,,
فيصل[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26801 ] نشر منذ 1 ساعة
الفطره وما تعمل
نهارالسلام[ عدد التعليقات: 705 ] نشر منذ 51 دقيقة
احسنتي التعليق يالمتفائله . . ونادرا ماتحسنين . . !
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26801 ] نشر منذ 48 دقيقة
😮😮😮😮😮😮😮😮ليش اخي نهار عساني ما زليت عليك
نهارالسلام[ عدد التعليقات: 705 ] نشر منذ 36 دقيقة
حاشاكي الزلل ياختاه
لكني ما احببت بعض تعليقاتك
وقد تكوني المحسنه وانا المسئ . . . !
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8242 ] نشر منذ 30 دقيقة
يحليله☺