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فيديو مؤثر لقرد يحتضن جثة والدته

فيديو مؤثر لقرد يحتضن جثة والدته
اميرة خالد(صدى):

أثار مقطع فيديو لقرد رضيع يحتضن أمه النافقة، حُزن سكان قرية هندية, بعد أن تعرضت الأم لصعق كهربائي أثناء تنقلها على أعمدة الكهرباء، وماتت على الفور.

ووقع الحادث المؤلم على جانب طريق في لاكشاميسوار في كارناتاكا بجنوب الهند, وأظهر الفيديو القرد وهو يعانق الجثة ويحاول إيقاظها، في حين قام السكان المحليون بوضع الأم داخل صندوق خشبي، ووضعوا إكليلا من الزهور حول عنقها لتوديعها.


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة

والله الحيوان بيشعر عن بعض الناس

[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 1 ساعة

صعبان عليا كتير،،،، ،موقف مؤثر

[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 705 ] نشر منذ 51 دقيقة

احسنتي التعليق يالمتفائله . . ونادرا ماتحسنين . . !

[ عدد التعليقات: 705 ] نشر منذ 36 دقيقة

حاشاكي الزلل ياختاه
لكني ما احببت بعض تعليقاتك
وقد تكوني المحسنه وانا المسئ . . . !

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