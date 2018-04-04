بالصور.. مستشفى الإيمان يدشن الصيدلية المتنقلة لمرضى الرعاية المنزلية

سعيد العجل(صدى):

نظم مستشفى الإيمان العام ملتقى للرعاية الصحية المنزلية لذوي المرضى ومرافقيهم صباح اليوم بحضور مدير إدارة المستشفيات بصحة الرياض د/عصام الغامدي ويهدف هذا الملتقى إلى إطلاعهم وتعريفهم بالخدمات الصحية المنزلية التي يقدمها المستشفى والاستماع لمطالبهم واقتراحاتهم وتثقيفهم وتوعيتهم فيما اشتمل الملتقى على عدة محاضرات علمية وتوعوية للعاملين ومرافقي المرضى وذويهم

من جانب اخر قام د/عصام الغامدي يرافقه مدير المستشفى عادل الغامدي ومدير الرعاية المنزلية عبدان العتيبي بتدشين الصيدلية المنزلية لمرضى الرعاية الصحية المنزلية وهي عبارة عن صيدلية متنقلة تسلم لكل مريض تحتوي على أدوية وإرشادات الاستخدام في خطوة ضمن خطط التطوير التي يشهدها قسم الرعاية المنزلية وقد شهد القسم نقله نوعيه كبيرة في تقديم الخدمة للمرضى حيث بلغ مجموع الزيارات الشهرية 149 زيارة في شهر مارس 2018 بزيادة 60% عن العام الماضي.

ويتكون من فرقتين متكاملة بكامل التجهيزات وجميع التخصصات حيث يوجد بها أطباء وأخصائيين علاج طبيعي وتمريض ومسعفين وأخصائيين اجتماعيين ونفسيين وتغذية ومثقفين صحيين وإداريين بالإضافة إلى قيام أطباء من عدة تخصصات بمرافقة الفريق لاستكمال الخطط العلاجية للمرضى في منازلهم كالعظام والجراحة العامة والكلى والأنف والأذن والحنجرة والعيون والجلدية.

وتقوم كل فرقة بأكثر من 6 زيارات يومياً يتم خلالها تغطية (20 ) حي سكني من أحياء مدينة الرياض.

وفي ختام الملتقى قدم د/عصام الغامدي شكره وتقديره لإدارة المستشفى والقائمين على الرعاية الصحية المنزلية على ما يقدمونه من جهود في خدمة المرضى.

