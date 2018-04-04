بالصور.. نائب أمير عسير يزور مركز منصور بن مقرن في تعليم بيشة

سياف الشهراني(صدى):

دشّن الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير مساء اليوم بمحافظة بيشة مسمى مركز الأمير منصور بن مقرن الثقافي لدى زيارته لمقر المركز بتعليم بيشة واطلاعه على مرافقه .

ورحب مدير التعليم أ.نايف الهاجري بالأمير تركي بن طلال مثمنا له هذه الزيارة ومجددا له المباركة بتكليف سموه من قبل خادم الحرمين الشريفين نائبا لأمير المنطقة .

وفي نهاية الزيارة كرّم نائب أمير عسير الفائزين بجائزة التميز هذا العام في تعليم بيشة ورئيسة تعليم الكبار لجهودها المتميزة على مستوى الوزارة.