حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس

سالم المطيري(صدى):

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ، على مناطق القصيم وحائل والجوف وتبوك والرياض وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية .

وأشارت هيئة الأرصاد ، إلى أن هذه الحالة الحوية تؤدي إلى الحد من مدى الرؤية على هذه المناطق، بالإضافة إلى أنها تمتد إلى منطقة نجران ومرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة وحتى منطقة المدينة المنورة .

وأوضحت، أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تنشط على الأجزاء الواقعة بين مكة المكرمة والرياض، بما يؤدي إلى الحد من مدى الرؤية الأفقية .