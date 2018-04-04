ياسمين علي تطرح كليب جديد ” حب زمان “

أماني الغامدي(صدى):

طرحت الفنانة المصرية ياسمين علي، كليبها الجديدة والذي حمل عنوان ” يا حب زمان ” عبر موقع التواصل الاجتماعي الـ ” يوتيوب ” .

أغنية ” يا حب زمان ” ، من اخراج فادي حداد، كتابة تامر حسين، ألحان محمد يحيى، توزيع جيزو، ومن المقرر أن يتم طرح الكليب خلال أيام قليلة. والاغنية تحت إشراف فريق من ادارة شركة لايف ستايلز ستوديوز.

يذكر أن فيديو الأغنية تم تصويره في مصر، مع المخرج فادي حداد، الذي شارك الجمهور والمتابعين منذ فترة، بصور من كواليس هذا العمل الجديد الذي جمعه بالأخيرة.