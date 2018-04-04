زوجة تعتدي على زوجها بــ ” مزهرية “
أكد اختصاصي الطوارئ رياض الغامدي اليوم الأربعاء، على أن وقائع التعنيف لا ترتبط بالزوجات فقط، بل والأزواج الذين يقعون ضحايا أيضًا.
وقال الغامدي: وقفت على حالات رجال معنفين، بعد اعتداء زوجاتهم عليهم؛ حيث حضر أحد الأزواج إلى المستشفى بجرح غائر في الرأس، بعدما ضربته زوجته بـمزهرية، وقد خيطنا الجرح، حيث أنها كانت متعبة نفسيًّا. ولا يضر ما حصل منها.
نهي[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 2 ساعتين
قوية ها المرة
ابو طيف[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله ان زوجتي ما تعنفني غير بصوتها😂😂😂
فهد[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 2 ساعتين
النسوان تغيروا اوي مو ناقصهم غير رشاشات😂😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45109 ] نشر منذ 1 ساعة
الدنيا تشقلبت ياقدعان ,,
ابوعمر[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 1 ساعة
والله نكبتو اللغه العربيه اسمهم معنفين وليس معفنين الله يصلحكم …………..
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26801 ] نشر منذ 1 ساعة
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رجال معفنين، بعد اعتداء زوجاتهم عليهم؛
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9420 ] نشر منذ 1 ساعة
أقـــــول والله مــــــن رخـــــــــاوة ألـــــــزوج ألِكمَـــــــــخَه .
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إذا كانـت مُتعــبة نفســياً ولا يضـر ما حصـــل منـها.
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أجَـــل مستشـــفى الأمــراض ألعــقلـيه أولــى إبـــــها .
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خَلــها تَجلِـــس بــــــــــوه ليـــــا الله ياخِــــذ أمانتـــــــــوه .
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9420 ] نشر منذ 55 دقيقة
وأنـا وأعـــوذ بالله مـن كلـــمَة أنـا دايـــــمِن أقـــــول .
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راحَـــت رِجــالِــــن تَــرفَــع ألـــدِروازِه وِجَتـــنا رِجــال ألمَطـــنِزَه وألـــعازِه .
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 857 ] نشر منذ 42 دقيقة
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ابو عبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 754 ] نشر منذ 25 دقيقة
خمسين الف لزوج اذا كثر دبغ الأزواج الرخوم اول ما تظربك زوجتك لا تسكت رح بلاغ تكثر البلاغات ًيحطون خمسين الف لرجل راحت الرجال كيف تظربك ولله اعلكه اوديه أهله غراضه بكياس زباله عند الباب الرخوم قلبوا الايه وضربوهن الي يحس ان ليس لديه شخصيه اعزوبي احسن ولله فشيله عند جماعتك والناس زوجتك تضربك زمن عجيب
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 857 ] نشر منذ 25 دقيقة
……………. كل رجل يشوف الرجال بعين طبعه
الزين يشوف الزين
والمعفن يشوف المعفن
…………..
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 857 ] نشر منذ 24 دقيقة
وقال الغامدي: وقفت على حالات رجال معفنين، بعد اعتداء زوجاتهم عليهم
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 857 ] نشر منذ 21 دقيقة
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خبر مقرف
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26801 ] نشر منذ 14 دقيقة
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بنت النور 🌹[ عدد التعليقات: 2443 ] نشر منذ 7 دقائق
خيطو الجرح واهي متعبه نفسيا ولا يضر ماحصل منها
هذا يسمى <<>> ويلا غلطانه 🙁
الله المستعان بس