زوجة تعتدي على زوجها بــ ” مزهرية “

علي القحطاني (صدى):

أكد اختصاصي الطوارئ رياض الغامدي اليوم الأربعاء، على أن وقائع التعنيف لا ترتبط بالزوجات فقط، بل والأزواج الذين يقعون ضحايا أيضًا.

وقال الغامدي: وقفت على حالات رجال معنفين، بعد اعتداء زوجاتهم عليهم؛ حيث حضر أحد الأزواج إلى المستشفى بجرح غائر في الرأس، بعدما ضربته زوجته بـمزهرية، وقد خيطنا الجرح، حيث أنها كانت متعبة نفسيًّا. ولا يضر ما حصل منها.