” أيه إم سي ” تحصل على أول رخصة لافتتاح وتشغيل صالات السينما

علي القحطاني(صدى):

منحت وزارة الثقافة والإعلام اليوم الأربعاء، أول رخصة تشغيل دار عرض سينمائي لشركة ” أيه إم سي ” التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها، وسيسمح هذا الترخيص للشركة الرائدة في هذا القطاع، التي تعد أكبر شركة تشغيل دور عرض سينمائي في العالم بتشغيل دور العرض السينمائي في المملكة.

وتبعًا لذلك تخطط شركة ” أيه إم سي ” لافتتاح أول دار عرض سينمائي جديدة في العاصمة السعودية الرياض في 18 أبريل.

وكانت الشركة قد وقعت مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة في نوفمبر 2017 بهدف بحث فرص التعاون التجارية الممكنة.

ومن المتوقع أن تشكل المملكة، التي يفوق عدد سكانها 32 مليون نسمة، أغلبهم دون سن الثلاثين، أكبر سوق في المنطقة لزوار دور العرض السينمائي.

وكانت وزارة الثقافة والإعلام قد أعلنت في شهر ديسمبر الماضي، أنه سيتم السماح لدور العرض السينمائي التجارية بالعمل في المملكة ابتداءً من عام 2018، لأول مرة منذ أكثر من 35 عاماً، ومن المنتظر أن يتم افتتاح نحو 350 دار عرض سينمائي تضم أكثر من 2500 شاشة بحلول عام 2030.

