حياة الفهد داخل كواليس ” مع حصة قلم “

أماني الغامدي(صدى):

نشرت النجمة الكويتية حياة الفهد ، صورة على حسابها الخاص بـ ” إنستجرام ” من كواليس أحدث أعمالها الدرامية ” مع حصة قلم ” ، والمقرر عرضه خلال رمضان المقبل .

وكتبت ” الفهد ” تعليقًا مصاحباً للصورة، قائلة: ” مع حصة قلم ” مع الفنانة السعودية الراقية الخلوقة الهام علي ، تمنياتي لها بالتوفيق .