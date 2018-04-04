حياة الفهد داخل كواليس ” مع حصة قلم “
نشرت النجمة الكويتية حياة الفهد ، صورة على حسابها الخاص بـ ” إنستجرام ” من كواليس أحدث أعمالها الدرامية ” مع حصة قلم ” ، والمقرر عرضه خلال رمضان المقبل .
وكتبت ” الفهد ” تعليقًا مصاحباً للصورة، قائلة: ” مع حصة قلم ” مع الفنانة السعودية الراقية الخلوقة الهام علي ، تمنياتي لها بالتوفيق .
فهد[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 31 دقيقة
الله يعطيك العافية
فيصل[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 30 دقيقة
منورة نجمتنا
نهى[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 28 دقيقة
الله يعطيكي العافية