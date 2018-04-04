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حياة الفهد داخل كواليس ” مع حصة قلم “

حياة الفهد داخل كواليس ” مع حصة قلم “
أماني الغامدي(صدى):

نشرت النجمة الكويتية حياة الفهد ، صورة على حسابها الخاص بـ ” إنستجرام ” من كواليس أحدث أعمالها الدرامية ” مع حصة قلم ” ، والمقرر عرضه خلال رمضان المقبل .
وكتبت ” الفهد ” تعليقًا مصاحباً للصورة، قائلة: ” مع حصة قلم ” مع الفنانة السعودية الراقية الخلوقة الهام علي ، تمنياتي لها بالتوفيق .

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 31 دقيقة

الله يعطيك العافية

[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 30 دقيقة

منورة نجمتنا

[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 28 دقيقة

الله يعطيكي العافية

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