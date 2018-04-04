بالصور.. حملة مرورية لشعبة مرور الأفلاج تضبط عدد من المخالفات

تركي المواش(صدى):

نفذت شعبة مرور محافظة الأفلاج مساء أمس الثلاثاء حملة مرورية شاملة وذلك لضبط السائقين المخالفين لأنظمة المرور، نتج عنها ضبط عدداً من المخالفات المرورية.

وشارك مدير إدارة شعبة مرور الأفلاج العقيد عبدالله بن عبدالعزيز الحقباني في تنفيذ الحملة التي تهدف إلى ضبط السائقين المخالفين لأنظمة المرور.

ودعت شعبة مرور الافلاج قائدي المركبات كافة إلى ضرورة التقيد بأنظمة وتعليمات المرور وعدم تعريض أرواح الأبرياء ومستخدمي الطريق للخطر.

وأكدت بأن الحملات المرورية مستمرة حتى القضاء على المخالفات المرورية في انتشار دوريات المرور في كافة طرقات وتقاطعات المحافظة لمنع أي تجاوزات مرورية تعطل أو تربك حركة السير بشوارع المحافظة.

من جانبه قدم عدد من الأهالي والمقيمين شكرهم وتقديرهم لمنسوبي مرور الأفلاج لما يقومون به من حملات مرورية تهدف للحفاظ على السلامة المرورية.

