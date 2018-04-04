أصالة تحصد الدرع الذهبي من ” يوتيوب “
أعلن أنس نصري شقيق النجمة السورية أصالة نصري، حصولها على درع ” يوتيوب ” الذهبي لوصولها لمليون مشارك على قناتها الرسمية .
وشارك ” أنس ” المتابعين بصورة من الدرع عبر حسابه الخاص على ” إنستجرام ” ، وعلقت أصالة عليها، وكتبت: ” وطالما أنت معي رايحين للأعلى وبفتخر كون أخت أنس الذكي الطموح اللي انصهرنا معاً لنكون أقوى، الحمد لله، والله يخلينا لبعض ويحفظك يا نور العيون ويا روح القلب ” .
وكانت ” أصالة ” ، قد تصالحت مؤخراً مع شقيقتها ريم نصري بعد سنوات طويلة من الخلاف السياسي بينهما، والذي تطور إلي خلاف شخصي وصل للصحافة والأعلام، وتم الصلح منذ عدة أيام داخل منزل شقيقهما.
ابو طيف[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 16 دقيقة
صوتك ذهبي
فهد[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 15 دقيقة
بتستاهلين والله،،،، ،الله يعزك
فيصل[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 14 دقيقة
الله يسعدك تستحقيها