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أصالة تحصد الدرع الذهبي من ” يوتيوب “

أصالة تحصد الدرع الذهبي من ” يوتيوب “
أماني الغامدي(صدى):

أعلن أنس نصري شقيق النجمة السورية أصالة نصري، حصولها على درع ” يوتيوب ” الذهبي لوصولها لمليون مشارك على قناتها الرسمية .

وشارك ” أنس ” المتابعين بصورة من الدرع عبر حسابه الخاص على ” إنستجرام ” ، وعلقت أصالة عليها، وكتبت: ” وطالما أنت معي رايحين للأعلى وبفتخر كون أخت أنس الذكي الطموح اللي انصهرنا معاً لنكون أقوى، الحمد لله، والله يخلينا لبعض ويحفظك يا نور العيون ويا روح القلب ” .

وكانت ” أصالة ” ، قد تصالحت مؤخراً مع شقيقتها ريم نصري بعد سنوات طويلة من الخلاف السياسي بينهما، والذي تطور إلي خلاف شخصي وصل للصحافة والأعلام، وتم الصلح منذ عدة أيام داخل منزل شقيقهما.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 16 دقيقة

صوتك ذهبي

[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 15 دقيقة

بتستاهلين والله،،،، ،الله يعزك

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 14 دقيقة

الله يسعدك تستحقيها

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