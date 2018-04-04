أصالة تحصد الدرع الذهبي من ” يوتيوب “

أماني الغامدي(صدى):

أعلن أنس نصري شقيق النجمة السورية أصالة نصري، حصولها على درع ” يوتيوب ” الذهبي لوصولها لمليون مشارك على قناتها الرسمية .

وشارك ” أنس ” المتابعين بصورة من الدرع عبر حسابه الخاص على ” إنستجرام ” ، وعلقت أصالة عليها، وكتبت: ” وطالما أنت معي رايحين للأعلى وبفتخر كون أخت أنس الذكي الطموح اللي انصهرنا معاً لنكون أقوى، الحمد لله، والله يخلينا لبعض ويحفظك يا نور العيون ويا روح القلب ” .

وكانت ” أصالة ” ، قد تصالحت مؤخراً مع شقيقتها ريم نصري بعد سنوات طويلة من الخلاف السياسي بينهما، والذي تطور إلي خلاف شخصي وصل للصحافة والأعلام، وتم الصلح منذ عدة أيام داخل منزل شقيقهما.

