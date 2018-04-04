بالصور.. تأهل أصغر مشارك في بطولة ” البلوت ” إلى الجولة الثانية

ماجد محمد(صدى):

نجح أصغر مشارك في بطولة المملكة للبلوت عيد بن دخيل الله العتيبي ذو الـ 14 عامًا، من التأهل وشريكه في الفريق والده، إلى الجولة الثانية من تصفيات بطولة المملكة للبلوت والمقامة حالياً في الرياض.

وكانت هيئة الرياضة، قد قررت اعتماد أول بطولة رسمية لـ ” البلوت ” في البلاد، بعد توجيه تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية أمس بتنظيم بطولة المملكة لـ ” البلوت ” على كأس هيئة الرياضة خلال الفترة من 4 – 8 أبريل المقبل بجوائز مالية ضخمة على مستوى اللعبة تقدر بمليون ريال.

ويحتضن مركز أبسك للمعارض والمؤتمرات في العاصمة الرياض فعاليات البطولة، بتنظيم من قبل الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، حيث وجهت الهيئة الاتحاد بالبدء في إعداد جميع الترتيبات الخاصة بتنظيم البطولة.

