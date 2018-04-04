وفاة راي ويكيلنز قائد إنجلترا السابق

نواف السالم(صدى):

توفي القائد السابق لمنتخب إنجلترا لكرة القدم راي ويلكينز، عن عمر ينهاز الـ61 عاماً، وذلك بعد أيام من إصابته بنوبة قلبية حادة أدخل على إثرها في غيبوبة.

وتلقي راي ويكيلنز، العلاج في مستشفى سان جورج في لندن، منذ تعرضه للنوبة القلبية، بحسب ما أعلن الأربعاء ناديه السابق تشيلسي.

ودافع لاعب الوسط السابق عن ألوان 11 ناديا أوروبياً، بينهما مانشستر يونايتد الإنجليزي وميلان الإيطالي، ورينجرز الأسكتلندي وباريس سان جرمان الفرنسي.

وأعرب تشلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي في بيان اليوم الأربعاء، عن صدمته لتلقي خبر وفاة لاعبه وقائده ومساعد مدربه السابق.