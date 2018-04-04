التحالف العربي: المستفيدون من المساعدات الإنسانية يتجاوزون مليوني يمني

فهمي محمد(صدى):

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن على أهمية الموقف الأمريكي في تهديدات الميليشيات الحوثية الإيرانية للملاحة البحرية، مشددًا على أهمية التصدي لتهديدات جماعة الحوثي.

وقال العقيد ركن تركي بن صالح المالكي المتحدث باسم التحالف العربي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن المستفيدون من المساعدات الإنسانية يتجاوزون مليوني يمني.

وأشار المالكي إلى أن الحوثيون تسببوا بإحراق مخازن تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، مشددَا على أهمية التصدي لتهديدات الميليشيات الحوثية للملاحة البحرية.