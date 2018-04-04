بالصور.. ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي العمل والإقامة بالجوف

سهو الهشال(صدى):

استمرارا للحملات التى تنفذها شرطة منطقة الجوف ضمن الحملة الوطنية الشاملة لضبط وتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ( وطن بلا مخالف) وبعد توفر معلومات عن تواجد مخالفين يعملون بجز صوف الأغنام بمركز خوعاء والمحطة الموجودة بين مركز خوعاء ومركز عذفاء (شرق مدينة سكاكا) وجهت قوة الضبط الميداني حملة صباح يوم الإثنين الموافق ١٦-٧-١٤٣٩ هـ للموقع وضبط مجموعة من المخالفين من جنسيات مختلفة لنظامي العمل والإقامة .

كذلك نفذت قوة الضبط الميداني ومفتشي مكتب العمل عصر يوم الثلاثاء الموافق ١٧-٧-١٤٣٩ هـ حملة أخرى بعد توفر معلومات عن وجود عمالة سائبة بمركز طلعة عمار ( شمال مدينة سكاكا) يعملون ببيع الاعلاف حيث تم ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي العمل والاقامة ومن جنسيات مختلفة.

كما نفذ مركز شرطة ميقوع ومخفر شرطة بسيطا التابعة لشرطة محافظة طبرجل حملة تفتيش ضمن نفس السياق صباح يوم الأربعاء الموافق ١٨-٧-١٤٣٩ هـ بعدة مواقع لتجمع الوافدين بالمشاريع الزراعية بميقوع وبسيطا وتم ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي العمل والإقامة.

واستكملت محاضرهم حسب المتبع وتسليمهم للجهة المختصة.

