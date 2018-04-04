شيرين عبد الوهاب تكشف عن موعد حفل زفافها

أماني الغامدي(صدى):

كشفت مصادر، أن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، وجهت دعوة إلى العديد من الأشخاص وذلك لحضور حفل زفافها يوم السبت المقبل.

وكانت قد انتشرت الأخبار في الفترة الأخيرة عن زواج شيرين من الفنان المصري حسام حبيب لكن الأخير نفى الأمر، مشيراً إلى أنهما صديقان مقربان.

يذكر أن شيرين لديها إبنتين هما مريم وهنا من زوجها السابق الموزع الموسيقي محمد مصطفى.