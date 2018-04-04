شيرين عبد الوهاب تكشف عن موعد حفل زفافها
كشفت مصادر، أن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، وجهت دعوة إلى العديد من الأشخاص وذلك لحضور حفل زفافها يوم السبت المقبل.
وكانت قد انتشرت الأخبار في الفترة الأخيرة عن زواج شيرين من الفنان المصري حسام حبيب لكن الأخير نفى الأمر، مشيراً إلى أنهما صديقان مقربان.
يذكر أن شيرين لديها إبنتين هما مريم وهنا من زوجها السابق الموزع الموسيقي محمد مصطفى.
نهى[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 34 دقيقة
الف مبروووك
خلود[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 32 دقيقة
ياترى مين العريس فنانتنا الرقيقة
فهد[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 28 دقيقة
الف مبروك الله يسعدك