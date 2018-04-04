بالفيديو.. زوجة هندية تحمل زوجها على الأكتاف
أظهر مقطع فيديو زوجة هندية وهى تحمل زوجها على الأكتاف، للذهاب إلى إحدى المستشفيات، للحصول على شهادة إعاقة بعد أن تعرض لمشاكل طبية وبترت ساقه قبل بضعة أشهر.
يذكر أن الزوج كان يعمل سائق شاحنة قبل أن يتعرض إلى مشاكل طبية اضطر الأطباء على أثارها إلى بتر ساقه، وحاول الزوج الحصول على شهادة عجز من إحدى المستشفيات المخصصة لذلك، واستعان بزوجته التى حملته على أكتافها لمساعدته.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45104 ] نشر منذ 40 دقيقة
الله يعيننا ويعينهم على هذه الحياة الشقيه ,,
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 170 ] نشر منذ 38 دقيقة
ايه هين تنتظر يصرف له راتب حق العجز وتسحب عليه
تعلموني فيهم الله المستعان
تميم[ عدد التعليقات: 252 ] نشر منذ 32 دقيقة
المرأة مخلوق عظيم
اد[ عدد التعليقات: 990 ] نشر منذ 29 دقيقة
كان طيب معها عارفها نفسها قويه و
فهد[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 4 دقائق
الله يكتبلها الخير
فيصل[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 4 دقائق
الله يشفيه