بالفيديو.. زوجة هندية تحمل زوجها على الأكتاف

نيودلهي(صدى):

أظهر مقطع فيديو زوجة هندية وهى تحمل زوجها على الأكتاف، للذهاب إلى إحدى المستشفيات، للحصول على شهادة إعاقة بعد أن تعرض لمشاكل طبية وبترت ساقه قبل بضعة أشهر.

يذكر أن الزوج كان يعمل سائق شاحنة قبل أن يتعرض إلى مشاكل طبية اضطر الأطباء على أثارها إلى بتر ساقه، وحاول الزوج الحصول على شهادة عجز من إحدى المستشفيات المخصصة لذلك، واستعان بزوجته التى حملته على أكتافها لمساعدته.

