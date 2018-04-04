  • الأربعاء 4

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بالصور.. الهريفي والدعيع يتنافسان في بطولة البلوت

بالصور.. الهريفي والدعيع يتنافسان في بطولة البلوت

بالصور.. الهريفي والدعيع يتنافسان في بطولة البلوت
طلال الغامدي(صدى):

شهدت منافسات بطولة البلوت على كأس الهيئة العامة للرياضة ، مساء اليوم الأربعاء، حضورًا بارزًا لكبار نجوم كرة القدم ، والذين كان على رأسهم محمد الدعيع وفهد الهريفي نجما الهلال والنصر .

ونشرت الهيئة العامة للرياضة ، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، صورًا لنجمي الهلال والنصر السابقين ، وعلقت عليها قائلة ” تحد من نوع خاص جمع نجمي المنتخب السعودي السابقين محمد الدعيع وفهد الهريفي في بطولة المملكة للبلوت ” .


الوسوم:, , , , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 50 دقيقة

العريفي هاه هذا الموسيقار الهريفي

الله عليك ياطلال الرشيد

ثنائي عالمي

[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 33 دقيقة

صحصح يا محرر
مين الدعيدع والعريفي!!!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *