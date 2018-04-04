بالصور.. الهريفي والدعيع يتنافسان في بطولة البلوت
شهدت منافسات بطولة البلوت على كأس الهيئة العامة للرياضة ، مساء اليوم الأربعاء، حضورًا بارزًا لكبار نجوم كرة القدم ، والذين كان على رأسهم محمد الدعيع وفهد الهريفي نجما الهلال والنصر .
ونشرت الهيئة العامة للرياضة ، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، صورًا لنجمي الهلال والنصر السابقين ، وعلقت عليها قائلة ” تحد من نوع خاص جمع نجمي المنتخب السعودي السابقين محمد الدعيع وفهد الهريفي في بطولة المملكة للبلوت ” .
يانصر معاك للأبد 💛[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 50 دقيقة
العريفي هاه هذا الموسيقار الهريفي
الله عليك ياطلال الرشيد
ثنائي عالمي
أحمد[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 33 دقيقة
صحصح يا محرر
مين الدعيدع والعريفي!!!