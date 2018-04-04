بالصور.. الهريفي والدعيع يتنافسان في بطولة البلوت

طلال الغامدي(صدى):

شهدت منافسات بطولة البلوت على كأس الهيئة العامة للرياضة ، مساء اليوم الأربعاء، حضورًا بارزًا لكبار نجوم كرة القدم ، والذين كان على رأسهم محمد الدعيع وفهد الهريفي نجما الهلال والنصر .

ونشرت الهيئة العامة للرياضة ، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، صورًا لنجمي الهلال والنصر السابقين ، وعلقت عليها قائلة ” تحد من نوع خاص جمع نجمي المنتخب السعودي السابقين محمد الدعيع وفهد الهريفي في بطولة المملكة للبلوت ” .