رئيس ” التعاونية للإسكان ” يشكر أمير الرياض على دعمه للعمل التعاوني

حسين العلي(صدى):

عقدت اللجنة المنظمة لأعمال منتدى الإسكان والإسكان التعاوني الدولي اجتماعها الدوري مساء يوم الثلاثاء 17 رجب 1439هـ الموافق 3 إبريل 2018م، تناولت فيه أهم الخطط والجهود التنظيمية والمهام التطويرية التي يعمل عليها فريق العمل واللجان التنظيمية لأعمال الملتقى.

واستهل الدكتورعبد الله الشدادي رئيس الجمعية التعاونية للإسكان رئيس اللجنة المنظمة للملتقى حديثه بتقديم الشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري للجمعية التعاونية للاسكان بالرياض على دعمه وتشجيعه الدائم للعمل التعاوني وعلى رعايته لأعمال الملتقى الذي سينطلق خلال الفترة 6-8 1440هـ، الموافق 15- 17 اكتوبر 2018 بتنظيم من الجمعية التعاونية للاسكان بالرياض ومجموعة نما المعرفية وبمشاركة ودعم وزارة الاسكان ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومجلس الجمعيات التعاونية.

وتناول الشدادي في حديثه الجوانب والجهود التنظيمية التي يعكف على تحضيرها وتنظيمها رؤوساء وأعضاء اللجان المنظمة، مشيرا الى الجانب العلمي الذي سيتضمن الدراسات والأبحاث وأوراق العمل، وجهود اللجنة التنظيمية، وأعمال اللجنة المالية، وجهود الجانب الاعلامي الذي يستهدف تقديم المحتوى التوعوي والتثقيفي للفكر التعاوني والتخطيط لتقديم التغطيات الاعلامية المناسبة للحدث بالتنسيق مع مختلف وسائل الاعلام المقروء والمسموع والمرئي ووسائل الاعلام الحديث بمختلف منصاته، مشيرا في هذا الصدد الى الترابط القوي ما بين جهود الاعلام وجهود لجنة التسويق والعلاقات العامة التي تستهدف ضمن استراتيجيتها الوصول الى القطاعات المستهدفة واستقطاب أكبر قدر ممكن من الرعايات والمشاركات في المعرض المصاحب محليا وعالميا.

واستعرض الشدادي الجهود المقدمة في مجال التسويق الدولي للملتقى والدعوات الرسمية التي تم توجيهها الى الجهات الرسمية ذات العلاقة في كل من ماليزيا وتركيا ومصر والسودان والمغرب ودول الخليج وبولندا والسويد والعديد من دول العالم للمشاركة في أعمال وفعاليات الملتقى.

