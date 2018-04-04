نقل نهائي دوري الممتاز لكرة الطائرة إلى جامعة الإمام محمد بن سعود

نواف السالم(صدى):

‏قرر الاتحاد السعودي للكرة الطائرة نقل نهائي الدوري الممتاز من صالة الهيئة العامة للرياضة بالرياض إلى صالة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض والتي ستجمع الهلال والاهلي عصر يوم السبت المقبل ، وذلك لإنشغال صالة الهيئة باستضافة بطولة البلوت على كأس الهيئة العامة للرياضة .

من جانبه عبر المدير التنفيذي بالاتحاد السعودي للكرة الطائرة بدر السيف عن شكره وتقديره لجامعة الإمام محمد بن سعود لاستضافة النهائي وتتويج الفرق الفائزة ببطولة مسابقة الدوري .

يذكر أن الهلال سيتوج ببطولة الدوري الممتاز بعد أن حسم اللقب بجولتين فيما يتنافس الأهلي والاتحاد على المركز الثاني .