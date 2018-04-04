إسلام عاملين من الجنسية الفلبينية بمجمع الملك عبدالله

عطيه المالكي(صدى):

أشهر عاملان من الجنسية الفلبينيه إسلامهما ونطقا بالشهادتين بمكتب المدير التنفيذي لمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة الدكتور حاتم العُمري وذلك بحضور مدير إدارة التوعية الدينية بصحة جدة الأستاذسعد الشهري ظهر اليوم وذلك بعد ثلاث سنوات عملا فيها فنيين بالمجمع الطبي وحيث أختار أحدهما لنفسه إسم ” يوسف ” بينما أختار الآخر لنفسه إسم ” عادل ” بعد إعلان اسلامهما.

كما أعربت الإدارة التنفيذية بالمجمع الطبي عن خالص شكرها لوزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في المكتب التعاوني بحي العزيزية بجدة على إسهاماته الملموسة في نشر كلمة التوحيد والدعوة إلى الله بين مختلف الجنسيات ولقد كان للداعية الفلبيني عبدالعليم جهود في دعوتهم .

فيما أشاد المدير التنفيذي لمجمع الملك عبدالله بجهود إدارة التوعية الدينية بصحة جدة وقسم التوعية الدينية بالمجمع وما يبذلونه من جهود وتم تكريم المسلمين إحتفاءاً بدخولهما للإسلام.