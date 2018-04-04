بالصور.. رعاية الفتيات بمكة يعرض فيلما توعويا عن قصة طفلة مصابة بـ ” متلازمة داون “

نايف السالم(صدى):

نفذت مؤسسة رعاية الفتيات بمكة يوم الأربعاء الموافق 1439/7/18 من خلال بيت امي برنامج عن الإعاقة ضمن فعاليات اليوم العالمي لمتلازمة داون وذلك بعرض فيلم توعوي يحكي قصة طفلة مصابة بإشراف أ/ سحار الربدان.

يهدف البرنامج إلى توعية النزيلات بمرض متلازمة داون، وقد تخلل ذلك مشاركه الاخصائية النفسية أ/ فاطمة علوي بعدة نقاط منها تعريف الإعاقة وأنواعها ومفهوم الهمم العاليه لديهم بالاضافة الى نماذج لقصص واقعية من البيئة المحيطة للفتيات أشادوا فيها بمشاعرهن وتجاربهن في التعامل مع هذه الفئه الغالية من المجتمع وذلك بإشراف مديرة مؤسسة رعاية الفتيات الأستاذة بدور بنت هزاع الراجحي.

