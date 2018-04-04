بالصور.. رئيس هيئة الأركان العامة يتفقد فعاليات تمرين ” درع الخليج المشترك 1 “

سعيد العجل(صدى):

تفقد معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم الأربعاء، فعاليات تمرين درع الخليج المشترك (1) والذي تستضيفه المملكة بمشاركة (23) دولة شقيقة وصديقة، وأطلع على سير أعمال التمرين في الميداني، وعلى اجراءات العمليات المشتركة.

وتفقد القوات المشاركة من الدول الشقيقة والصديقة، والتجهيزات القتالية والادارية في مناطق الاسناد القتالي والاداري، وزار المستشفى الميداني، وأطلع على الخدمات الطبية التي تقدم للقوات المشاركة، وزار مراكز القيادة المشتركة الرئيسية والخلفية وأطلع على الاجراءات الادارية والعملياتية التي تنفذها مراكز القيادة وشاهد تطبيقا ميدانيا للعمليات حسب سيناريو التمرين. ويهدف التمرين الى التعايش بين الوحدات المشاركة وتعزيز العمل المشترك، ورفع الجاهزية القتالية للقوات المشاركة، وتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل الدفاعي والأمني المشترك لمواجهة التهديدات وتبادل الخبرات والمعرفة بين القوات المشاركة.

وفي نهاية الزيارة أدلى معاليه بتصريح رفع خلاله شكره وتقديره إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على ما يوليناه من اهتمام ودعم لكافة القوات العسكرية، وحرصهما على تنفيذ مثل هذه التدريبات والتمارين المشتركة والمختلطة مع الدول الشقيقة والصديقة.

