هاشتاق ” منتج أو خدمة يكثر فيها الغش ” يكشف حيل التجار

عادل الحربي (صدى):

في ظل الحملات الميدانية التفتيشية التي تشنها الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة والاستثمار ، لرصد مخالفات الغش والخداع للسلع والمنتجات ؛ دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسمًا تحذيريًا عبر ” تويتر ” ، والذي يحمل مسمى ” منتج أو خدمة يكثر فيها الغش ” ، لاستعراض المواقف التي تعرضوا لها بسبب السلع المغشوشة والمنتجات المقلدة .

وعلق مجموعة من المغردون على الوسم ، حيث روا مواقفهم الشخصية مع السلع المقلدة ، فقال حساب لمغرد إن أدوات السباكة والبناء، قطع غيار السيارات، ملحقات الجوالات والأجهزة من الصعب التفريق بين الأصلي والتقليد فيها وكذلك بين النخب الأول والثاني لمن لا يملك الخبرة ، ليقترح حساب ” عين المستهلك ” أحقية الحصول على مكافآة تصل إلى ربع الغرامة المحكوم بها ، لكل من يبلغ عن حالة غش تجاري .

وأشار مغرد آخر عبر الهاشتاق ، إلى أن الماركات العالمية أكثر ما يتم تقليده وغشه ، حيث أضافت مغردة ” صديقتي اشترت شنطة بخمسة آلاف ريال وراحت أمريكا وزارت نفس المحل الذي ينتج الماركة فقالو لها إنها تقليد درجه أولى .. وهنا تباع على أساس أنها أصلية ” .