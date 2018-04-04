هاشتاق ” منتج أو خدمة يكثر فيها الغش ” يكشف حيل التجار
في ظل الحملات الميدانية التفتيشية التي تشنها الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة والاستثمار ، لرصد مخالفات الغش والخداع للسلع والمنتجات ؛ دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسمًا تحذيريًا عبر ” تويتر ” ، والذي يحمل مسمى ” منتج أو خدمة يكثر فيها الغش ” ، لاستعراض المواقف التي تعرضوا لها بسبب السلع المغشوشة والمنتجات المقلدة .
وعلق مجموعة من المغردون على الوسم ، حيث روا مواقفهم الشخصية مع السلع المقلدة ، فقال حساب لمغرد إن أدوات السباكة والبناء، قطع غيار السيارات، ملحقات الجوالات والأجهزة من الصعب التفريق بين الأصلي والتقليد فيها وكذلك بين النخب الأول والثاني لمن لا يملك الخبرة ، ليقترح حساب ” عين المستهلك ” أحقية الحصول على مكافآة تصل إلى ربع الغرامة المحكوم بها ، لكل من يبلغ عن حالة غش تجاري .
وأشار مغرد آخر عبر الهاشتاق ، إلى أن الماركات العالمية أكثر ما يتم تقليده وغشه ، حيث أضافت مغردة ” صديقتي اشترت شنطة بخمسة آلاف ريال وراحت أمريكا وزارت نفس المحل الذي ينتج الماركة فقالو لها إنها تقليد درجه أولى .. وهنا تباع على أساس أنها أصلية ” .
فيصل[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله ممتاز
فهد[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعطيكم العافية
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 666 ] نشر منذ 2 ساعتين
للأسف كل شي دخل فيه الغش حتى بالدين… كم واحد لبس ثوب الدين والدين منه براء
السعودي[ عدد التعليقات: 387 ] نشر منذ 1 ساعة
معلومه صادمه
والله يا اخواني انا اكتشفت غش في محلات تعبئة المياه الدبات الزرقاء والبيضاء
المياه غير صالحة للشرب وبعضها مضر جدا بالصحه
المياه الصالحه للشرب اهم شي فيها الرقم الهيدروجيني والاملاح الذائبه
ويشهد الله اني لقيت في بعض المحلات المذكور مياه شبه مقطره يعني خاليه من الاملاح وهذي مضره جدا بالكليه