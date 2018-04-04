فنانات أشعلن موضة الشعر القصير في صيف 2018

أماني الغامدي(صدى):

اعتمدت بعض النجمات العربيات مؤخرًا قصات شعر قصيرة ، في خطوة مفاجئة لم يتوقعها الجمهور منهن خاصة وأن بعضهن اشتهر بخصلاته الطويلة ، مثل النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم .

وحظيت بعض النجمات على قصات شعر قصيرة في الفترة الأخيرة، مثل الفنانة نادين نجيم وفرح الهادي التي اعتمدت على قصة شعر جديدة بعد تعرضها للإجهاض مؤخراً، ومرورها بأزمة نفسية.

أيضاً الفنانة ديانا حداد تخلت عن شعرها الطويل، واختارت قصة ” الكاريه ” على الكتفين ليكون هو اللوك الجديد الذي تتبعه هذه الفترة.

كما قصت الفنانة ليلى عبدالله خصلات شعرها، لتحصل على قصة ” الكاريه ” الدراجة موضة هذا العام بقوة، كما اعتمدت الفنانة ريم البارودي هي الأخرى على قص شعرها لتحصل على لوك مفعم بالحيوية، لتتخطى به كل المشاكل الصعبة التي واجهتها مع زوجها السابق الفنان أحمد سعد.

أما الفنانة يسرا اللوزي فاختارت الجرأة في الاختيار، حيث قصت شعرها قصة شعر قصيرة للغاية ” جرسون ” ، لتستقبل به فصلي الربيع والصيف.