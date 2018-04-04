خليجي يعذب ابنته ويقيدها بالسلاسل في الإمارات

أبو ظبي(صدى):

وجهت نيابة الفجيرة بدولة الإمارات، اتهامًا لأب خليجي، باحتجاز حرية ابنته وتقييدها بالسلاسل الحديدية داخل المنزل ليمنعها من الخروج .

ووفقًا لوسائل إعلامية إماراتية، فإن النيابة تلفت بلاغًا يفيد بالواقعة، وبعد التحقق من صحة المعلومات، توجهت الشرطة إلى المنزل ليعثروا على الفتاة وهي طالبة جامعية تبلغ 19 عامًا ، وهي مقيدة بسلاسل في أحد أركان المنزل .

وأقدم رجال الشرطة، على فك وثاق الفتاة، ثم قاموا بإجراء فحوصات طبية لها للتأكد من سلامتها، وبعدما كشفت الفتاة في التحقيقات حقيقة تعرضها للتعذيب من قبل والدها في الوقت الذي أنكر فيه الأب الاتهامات؛ أمرت النيابة بإحالته إلى محكمة الجنايات لبدء إجراءات المحاكمة .