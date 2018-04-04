إمارة عسير تقدم دعوى قضائية ضد من أساء إليها

محمد بن طحيطح(صدى):

أكد المتحدث الرسمي باسم إمارة عسير سعد عبدالله آل ثابت، أن الشؤون القانونية في الإمارة تتولى رفع دعوى قضائية حاليًا ضد كل من وجه اتهامًا باطلاً للإمارة ومتحدثها على إثر قضية معنفة أبها، وما صاحبها من أخبار مغلوطة وتغريدات مغرضة.

وكانت الإمارة والشؤون الاجتماعية، أصدرت بيانًا مشتركًا يوضح حقيقة القضية ويؤكد مباشرة النيابة العامة التحقيق فيها والتي سوف تطلع الرأي العام على نتائج التحقيق.

وأوضحت إمارة عسير، أنها نسّقت مع شرطة المنطقة وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتحقيق في قضية ما يسمى بـ ” معنفة أبها ” ، وتوصلت إلى معلومات أولية تفيد بأن المرأة لم تتعرض للضرب وأي عنف من قبل زوجها.