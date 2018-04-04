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جنرال سوري يكشف الأسلحة التي يملكها نظام الأسد

جنرال سوري يكشف الأسلحة التي يملكها نظام الأسد
دمشق(صدى):

قال العميد زاهر الساكت ، الجنرال المنشق عن الجيش السوري ، إن نظام بشار الأسد لايزال يمتلك 700 طنًا من المواد السامة والمحظورة دوليًا ، والتي من بينها السارين وغاز الخردل .

وأشار ” الساكت ” ، الذي فر من دمشق قبل نحو 5 سنوات ، وتنقل بين العواصم الأوروبية ، خلال حواره لأحد الصحف الألمانية ، إلى أن الأمم المتحدة دمرت ما يصل إلى 1300 طنًا من المواد العسكرية الكيماوية في سوريا ، ولكن بشار وأتباعه احتفظوا بمئات الأطنان من هذه المواد الممنوعة .

ولفت الجنرال المنشق ، إلى أن قرار استخدام المواد المحظورة والسامة التي تؤثر على الأعصاب مثل غاز السارين ، تأتي حصرًا من قبل الأسد بشكل مباشر ، حيث يتم الاعتماد عليه باعتباره القائد الأ‘لى للقوات المسلحة في سوريا .


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