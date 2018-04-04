حبس المتهم الأول بوضع مخدرات في حقيبة سفر سيدة العمرة المزيفة

القاهرة(صدى):

قرر رئيس النيابة الكلية في مصر، بإشراف المستشار أيمن عبد الهادي المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، اليوم الأربعاء، بحبس المتهم الرئيسي في قضية الحاجة سعدية صاحبة العمرة المزيفة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تمكن ضباط مباحث الدقهلية بالتعاون مع مديرية أمن الجيزة من تحديد مكان المتهم وضبطه حال هروبة بالجيزة، وكانت ابنة المتهمة تقدمت بعدة بلاغات ضده، واتهمته بوضع مواد مخدرة فى حقيبة سفر والدتها لنقلها إلى أحد الأشخاص بالسعودية، بعد أن قام بمنحها تأشيرة للعمرة مجانا، وتم إلقاء القبض على السيدة داخل المطار بالأراضي السعودية، وتم توجيه الاتهام لها بجلب أقراص مخدرة.

وأمر اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، بسرعة القاء القبض على المتهم، وتمكنت مأمورية برئاسة الرائد أحمد المهدى، والنقيب محمد على، وبإشراف العميد محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بالدقهلية حيث تم ضبطه بإحدى الشقق السكنية بمحافظة الجيزة.