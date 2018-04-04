النتائج المترتبة على التسجيل كمستقل في حساب المواطن

نايف السالم(صدى):

يتيح برنامج حساب المواطن لرب الأسرة تسجيل الزوجة والأبناء كتابعين له في البرنامج ويتم دراسة أهليتهم جميعًا كما يتيح كذلك لمن هو فوق الـ24 عامًا أن يسجل كفرد مستقل بشرط أن يقدم ما يثبت الاستقلالية.

أولًا التسجيل المزدوج:

في بعض الأحيان قد يحدث أن يقوم رب الأسرة بإضافة الابن كتابع له في الحساب الخاص به ويتصادف أن يقوم الابن / الابنة بالتسجيل كفرد مستقل مع إرفاق المستندات الدالة على ذلك وهذا الأمر يربك الكثير من الأفراد.

وهنا يجب التأكيد على أنه إذا تم تقديم المستندات الدالة على الاستقلالية عند تسجيل الفرد المستقل تظهر حالته في حساب رب الأسرة كتابع غير مؤهل.

وإذا ما أراد رب الأسرة أن يضم التابع غير المؤهل مرة أخرى إلى الأسرة يجب عليه التقدم بالاعتراض وفق آليات عمل البرنامج.

ثانيًا مستندات الاستقلالية:

يطلب حساب المواطن من الفرد المستقل أن يقدم مستندين الأول يخص الأسرة والثاني يخص الفرد على أن يتم إرفاقهما في الحساب على هيئة ملف بي دي إف أو صورة GPJ لا يزيد حجمها على 2 ميجا.

وفي حالة إخفاق الفرد في تقديم ما يثبت استقلالية السكن فعليه أن يقوم بالتسجيل كتابع لرب الأسرة.

ثالثًا حالات تسجيل الفرد الأعزب:

وكشف برنامج حساب المواطن في وقت سابق عن حالات التسجيل للفرد الأعزب أكبر من 18 عامًا وفقًا لضوابط واشتراطات البرنامج.

وقال حساب المواطن إنه إذا كان الفرد الأعزب فوق 24 عامًا فإن أمامه خيارين الأول أن يسجل بحساب مستقل دون أن يطلب منه تقديم مستندات تفيد الاستقلالية أو التسجيل كفرد تابع لرب الأسرة.

وأضاف حساب المواطن أنه إذا كان الفرد الأعزب أقل من 24 عامًا ويقيم مع الأسرة فلا يحق له أن يسجل كفرد مستقل وليس أمامه سوى التسجيل كتابع لرب الأسرة.

أما إذا كان الفرد الأعزب أقل من 24 عامًا ويقيم في سكن مستقل فإن عليه في هذه الحالة تقديم ما يثبت استقلالية السكن وهي عبارة عن مستندين الأول يخص الفرد المستقل والثاني يخص الأسرة.

رابعًا شروط الأهلية:

والمعروف أن شروط الأهلية التي تتضمن أن يكون المستفيد سعودي الجنسية- ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة، والزوج غير السعودي المتزوج من سعودية، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وحاملو بطاقات التنقل- وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة. كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

وتستلزم شروط الأهلية في البرنامج تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع البيانات الرسمية لدى الجهات الأخرى.