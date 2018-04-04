حادث مروري يتسبب في إصابة 6 أشخاص بطريق بيشة وخميس مشيط

أبها(صدى):

اصطدمت مركبة بأخرى، صباح اليوم الأربعاء، على طريق بيشة- خميس مشيط، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص، حيث كانت إحداهما تقل عائلة مكونة من 4 أفراد برفقتهم طفل.

وأوضح شهود عيان أن الحادث وقع لعدم وجود مطبات اصطناعية داخل المركز لكبح سرعات المركبات، وخاصة الشاحنات الكبيرة التي تعبر بسرعتها العالية دون رقيب، بالإضافة إلى ضيق الطريق ومساره الواحد.

وقام الهلال الأحمر بمركز صمخ بنقل المصابين إلى مستشفى الملك عبدالله ببيشة لتلقي العلاج اللازم، بينما تبين أن المصابين أصيبوا بإصابات متفاوتة.