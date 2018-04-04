بدء عرض 3 أفلام سعودية في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب

أماني الغامدي(صدى):

تبدأ وزارة الثقافة والإعلام السعودي، عرض 3 أفلام ضمن فاعليات معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، المقام حاليًا في مصر بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب.

ومن المقرر أن يبدأ العرض الأوَّلي في 7 أبريل الجاري من خلال فيلم ” فضيلة أن تكون لا أحد ” للمخرج بدر الحمود، وفيلم ” لا أستطيع تقبيل وجهي ” للمخرج علي السمين، يوم الأحد 8 أبريل، وفيلم ” ذاكرة فوتوغرافية ” ، والذي تدور أحداثه حول قصة طفل سعودي، أعطاه مصور إحدى بعثات التنقيب عن النفط في الخمسينيات، كاميرا فوتوغرافية؛ لتكون بداية علاقته بفن التصوير؛ لينتقل الفيلم بعدها إلى سرد تاريخي خلال حقب مختلفة عاشها خالد، وعاشتها المملكة العربية السعودية، بدءًا من فترة السبعينيات وانتهاءً بالعصر الحالي، في بانوراما بصرية ترصد التحولات في التاريخ المعاصر للمملكة.

وتأتي مشاركة الأفلام السعودية في معرض الإسكندرية، ضمن فعاليات ثقافية متنوعة سيقدمها جناح وزارة الثقافة والإعلام المشارك في المعرض، المتضمنة معرضًا تشكيليًّا وفوتوغرافيًّا، إلى جانب مكتبة تشمل مجموعة كبيرة من المؤلفات السعودية.