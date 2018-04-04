مدير جامعة أم القرى يوجه بوضع خطة عمل احترازية لمرض الجرب

حسين العلي(صدى):

وجه معالي مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل بوضع خطة عمل عاجلة لتطبيق إجراءات الاستقصاء الاحترازي لمرض الجرب المنتشر في عدد من مدراس التعليم العام بمكة المكرمة، وذلك من أجل سلامة طلاب وطالبات الجامعة وكافة منسوبيها.

وثمن معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – للعملية التعليمية والاكاديمية مما ساهم في توفير البيئة الجاذبة للعلم والتعلم، مشيداً بمتابعة معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى المباشر للبرامج والانشطة التي تقدمها الجامعة .

وأكد معاليه أنه حتى الآن لم يتم رصد أي حالة لمرض الجرب بين صفوف منسوبي ومنسوبات الجامعة، مشدداً على الجهات ذات العلاقة بالجامعة تكثيف جهودها لتقديم البرامج التوعوية والتثقيفية وتعقيم كافة مرافق الجامعة للاحتراز من الاصابة بمرض الجرب لكي لا يتسبب في إعاقة العملية التعليمية ، وعزل الحالات المشتبه بها في حالة رصدها وإحالاتها لإدارة الشؤون الصحية لإجراء ما يتطلبه الأمر.

وتشمل خطة العمل الاحترازية بالجامعة لمرض الجرب من خلال تكليف وحدة الصحة العامة بالمركز الطبي الجامعي المكونة من وحدة الصحة العامة ، والخدمات التمريضية ،والخدمات التمريضية، وكذلك الخدمات المساندة الاخرى ،باستقبال البلاغات عن الحالات المشتبه إصابتها بالمرض في حال وجودها عن طريق الفرق الطبية الميدانية بمقرات الطالبات، بالإضافة إلى العيادات الطبية بالمركز الطبي الجامعي ، وفقاً للألية المعمول بها في التبليغ عن الأمراض المعدية من خلال القيام بتعبئة نموذج البلاغات الفورية وإرساله عن طريق الفاكس لمديرية الشؤون الصحية لاستكمال إجراءات التعامل مع الحالة المصابة والمخالطين.

كما تشمل خطة العمل الاحترازية التي يقوم بها الفريق الطبي الميداني من خلال القيام بعمل جولات تفقدية على جميع مرافق الجامعة ،والكشف على جميع العاملين في مجال النظافة والتأكد من عدم الاشتباه بإصابتهم بالمرض ، و القيام بعمل استقصاء للحالات المشتبه إصابتها بالمرض في حال وجودها ، وتحديد الحالات المشتبه اصابتها بالمرض ، وتسجيل جميع بيانات الحالة ،وتزويد عمادة المقر ببيانات الحالات المشتبه اصابتها بالمرض لمنحها إجازة مرضية لإخذ العلاجات اللازمة ،حتى الشفاء التام من المرض .

وتشمل خطة عمل الجامعة الاحترازية عبر برامجها التوعية والتثقيفية الصحية عن مرض الجرب بعمل مادة علمية توعوية عن المرض، واستغلال الشاشات المرئية بالمركز الطبي الجامعي ،بالإضافة إلى الشاشات المرئية بمباني الجامعة لعرض هذه المادة العلمية بشكل مستمر للمساهمة في توعية منسوبي ومنسوبات الجامعة ، وتزويد مركز الاتصالات الإدارية بالمادة العملية لإرسالها لكافة منسوبي ومنسوبات الجامعة عبر البريد الالكتروني وذلك للمساهمة في توعية الطلاب والطالبات عن المرض اثناء المحاضرات.