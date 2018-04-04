لاعب الجزيرة الإماراتي السابق ينتقل إلى أحد أندية إنجلترا دون مقابل

طلال الغامدي(صدى):

فاجأ اللاعب الإماراتي علي العامري، نجم نادي الجزيرة ، والنصر،وبني ياس السابق، جماهير الكرة الإماراتية بانتقاله إلى أحد الأندية في إنجلترا لخوض تجربة دون مقابل مادي.

وانتقل العامري إلى صفوف نادي بلايث، أحد أندية الدرجة الخامسة الإنجليزية؛ لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وأوضح العامري أنه انتقل إلى ” بلايث ” ؛ لجني أكبر قدر من الفوائد الفنية والاجتماعية من تلك التجربة، دون الحصول على عائد مالي.

وأشار إلى أنه سعى لتلك التجربة؛ لإشباع حب الفضول وحس المغامرة لدية، موضحًا أنه لا يوجد شيء يخسره بتلك التجربة.