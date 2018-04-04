بالصور.. إصلاح الحفر و الهبوطات الأرضية بـ ” الحدود الشمالية “

نايف السالم(صدى):

قامت أمانة الحدود الشمالية، اليوم الأربعاء، بإصلاح الحفر والهبوطات الأرضية بشوارع عرعر، وذلك ضمن أعمال اليوم الرابع من حملة الستة أسابيع لمكافحة التلوث البصري بالمنطقة.

وفي إطار الحملة ذاتها، قامت بلدية العويقيلة، بإزالة الكتابة على الجدران بالمحافظة، وذلك للتخلص من التشوه البصري بمحافظة العويقيلة والقرى التابعة لها.

كما أشارت البلدية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إلى قيامها بإزالة الرمال المتحركة عن المنازل بقرية ” إيدية ” ، فضلًا عن إزالة السيارات التالفة داخل الأحياء السكنية بالمحافظة.