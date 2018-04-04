بالفيديو.. شابان ينقذان آخر عالق بسيارته وسط السيل بحائل

على العنزى(صدى):

أظهر مقطع فيديو شابان يخاطران بحياتهما، ويقوما بإنقاذ شاب آخر علق وسط السيل بسيارته في قرية المضيح بمنطقة حائل.

وأوضح الفيديو أحدهما وهو يقوم بمد يده للشاب العالق بالسيارة الأخرى في محاولة لانتشاله من وسط السيل وإنقاذه متجاهلًا إنه ربما يفشل في ذلك ويسقط في السيل، مخاطرًا بحياته، وذلك في موقف إنساني رائع.

ومن الجدير بالذكر، إنه سالت الشعاب والأودية، صباح اليوم الأربعاء، عقب سقوط أمطار من خفيفة إلى غزيرة على مدينة حائل، مصحوبة بصواعق رعدية؛ حيث شملت قرية سلمي والمضيح وقرى جنوب شرق حائل، والوهيبية واشبريات والبلازية والملاح وحمراء القعساء.