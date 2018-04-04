بالفيديو.. شاب يستلم قطعة ملابس داخلية لأسباب مجهولة

سلوى صلاح(صدى):

في مشهد مثير للدهشة رصدت كاميرات إحدى المنازل شاب ثلاثيني، وهو يستلم قطعة قماش بمساعدة أحد أفراد المنزل، ورحج البعض أن هذه القطعة ربما تكون ملابس الداخلية.

أثار هذا الفيديو تساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فما السبب وراء استلام هذا الشاب القطعة الداخلية في السر، وقد توقع البعض الكثير من الأسباب وغردوا بها.

حيث غرد أحدهم بأن هذه القطعة ستسخدم في أعمال السحر، وعلق شخص آخر أن هذه القطعة لفتاة يحبها هذا الشخص ومعجب ها.

والجدير بالذكر أن هذا الفيديو قد حقق نسبة مشاهدة عالية، منذ أن تم نشره على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، كما انهالت عليه العديد من التعليقات.