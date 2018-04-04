الهلال يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الأهلي

نواف السالم(صدى):

تعرض لاعب الهلال إيزكويل سيروتي لإصابة في عضلة الفخذ؛ انتقل على إثرها إلى المستشفى لإجراء إشاعة.

ومن المرتقب أن تظهر، اليوم الأربعاء، نتيجة إشاعة اللاعب؛ التي ستحدد إمكانية مشاركته في مواجهة الأهلي من عدمها.

يذكر أنه تم استبعاد اللاعب في مباراة العين الإماراتي، في إطار البطولة الأسيوية؛ على خلفية تعرضه لشد عضلي .

وانتشر القلق والمخاوف بين صفوف الزعيم بإصابة اللاعب، نظرًا لوجود إمكانية بعدم قدرته على المشاركة في موقعة الأهلي الحاسمة، والتي سيتحدد خلالها بطل الدوري.