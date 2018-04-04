الهلال يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الأهلي
تعرض لاعب الهلال إيزكويل سيروتي لإصابة في عضلة الفخذ؛ انتقل على إثرها إلى المستشفى لإجراء إشاعة.
ومن المرتقب أن تظهر، اليوم الأربعاء، نتيجة إشاعة اللاعب؛ التي ستحدد إمكانية مشاركته في مواجهة الأهلي من عدمها.
يذكر أنه تم استبعاد اللاعب في مباراة العين الإماراتي، في إطار البطولة الأسيوية؛ على خلفية تعرضه لشد عضلي .
وانتشر القلق والمخاوف بين صفوف الزعيم بإصابة اللاعب، نظرًا لوجود إمكانية بعدم قدرته على المشاركة في موقعة الأهلي الحاسمة، والتي سيتحدد خلالها بطل الدوري.
فيصل[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
بإذن الله موفقين
فهد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
الهلال قوي دون أي شئ
ناصر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
مباراة قوية
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2270 ] نشر منذ 53 دقيقة
بس هناك مفاجأة ما يحبونها خصوم الهلال
وراح تكون في قائمة الاحتياط بالمباراة
يكفي الهلال بيكون يومها حاضر بكل قوته
العابد جاهز والفرج جاهز وخريبين جاهز وكنو جاهز وريفاس جاهز والشهراني والبريك وميلسي واسامه وجحفلي وبنشرقي والمعيوف وياسر والشلهوب والعملاق ادواردو
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 33 دقيقة
نتمنى تكون مبارة حماسيه بعيده عن الشد العصبي لان كل فريق لن يرضى بخسارة الدوري الهلال راجع يبي يرضي جمهوره ببطوله والاهلي خسر الكاس والاسيويه ما هي مضمونه .. اتوقع اللي بيضبط اعصابه بيكسب والهلال اقرب للفوز اما الاهلي فالفريق غير مستقر وعنده مشاكل فنيه مع المدرب ..
المدفون صاحي[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 7 دقائق
يا الله لافضحتنا من فضيحة إلى فضيحة