بالصور.. موجة غبار تجتاح شوارع حفر الباطن

نايف السالم(صدى):

رصد عدد من الصور، اليوم الأربعاء، موجة من الغبار تجتاح شوارع محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، والتي أسفرت عن الحد من مدى الرؤية الأفقية، وذلك وفقًا لما بدا من خلال الصور.

جدير بالذكر، أن الهيئة العامة للأرصاد حماية البيئة، كانت قد أصدرت صباح اليوم إنذارًا مبكرًا لأهالي المنطقة الشرقية – بما فيها محافظة حفر الباطن – يفيد باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة.

وأوضحت الأرصاد، أنه ستبدأ هذه الحالة الجوية على المنطقة الشرقية، من الساعة 12:00 حتى الساعة 23:00 من اليوم الأربعاء.