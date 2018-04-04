” الفيصل ” يوجه بتشكيل لجنة لبحث سبل توحيد المؤتمرات الاقتصادية

نايف السالم(صدى):

أمر مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، بتشكيل لجنة برئاسة الإمارة وعضوية الغرف التجارية بجدة، والعاصمة المقدسة والطائف، ومشاركة عدد من المختصين؛ لبحث سبل توحيد المنتديات والمؤتمرات الاقتصادية، والاستثمارية بالمنطقة؛ بما يحقق الأهداف المنشودة، والتي تتوافق مع رؤية المملكة 2030.

يجدر الإشارة إلى أن هذا التوجيه، يأتي بناء على ما رفعه، نائب أمير المنطقة، الأمير عبدالله بن بندر، من توصيات بعد جولته في المحافظات، ومن هذه التوصيات:

– عقد ورش عمل استثمارية، بين القطاعين الحكومي والخاص، في جميع محافظات المنطقة.

– توحيد الجهود؛ لخدمة المنطقة اقتصادياً بشكل تكاملي.

يُذكر أن المنطقة، تشهد الكثير من المؤتمرات واللقاءات الاقتصادية، ويأتي في مقدمتها منتدى جدة الاقتصادي، إضافة إلى ورش عمل، وبرامج تعقدها الغرف التجارية، في عددٍ من المحافظات.