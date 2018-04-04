” سناب شات ” يقدم خدمة جديدة لمستخدميه

أماني الغامدي(صدى):

قام تطبيق المحادثات ” سناب شات ” ، بإطلاق خدمة جديدة للمستخدمين، تمكنهم من إجراء محادثة فيديو مباشرة مع 16 شخصًا في وقت واحد.

حيث يمكن لمستخدمي ” سناب شات ” إجراء محادثة الفيديو، باستخدام الصوت فقط وإخفاء الفيديو، تبعًا لرغبتهم، كما يمكنهم دعوة بعضهم البعض للمشاركة في المحادثة، وذلك من خلال اسم المستخدم باستخدام رمز” @ ” قبل الإسم، في المشاركات التي يكتبونها عبر التطبيق.

ومن جانبها، أشارت الشركة المالكة لتطبيق ” سناب شات ” ، إلى أنه سيتم تعميم هذه التغييرات الجديدة، في غضون الأسابيع المقبلة.