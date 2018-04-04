” البحراني ” يخوض منافسات ” السايبر ” في بطولة العالم.. غدا

سعيد العجل(صدى):

يخوض على البحراني لاعب المنتخب السعودي للمبارزة للناشئين غدا الخميس منافسات سلاح السيف (السايبر) في بطولة العالم للمبارزة تحت 20و17 عام المقامة حاليا في مركز كاتوليكا الرياضي بمدينة فيرونا الإيطالية بمشاركة 164 لاعبا .

وكان عادل المطيري لاعب المنتخب السعودي قد خرج من دور ال64 من أحد لاعبي المنتخب الألماني بعد ان تجاوز في الدور التمهيدي لاعبو منتخبات هولندا وسنغافوره وبورتوريكا والمغرب وفنزولا وايسلندا…

في حين خسر أحمد القديحي من لاعب بيلاروسيا في الدور 128 بعد أن كسب لاعبو منتخبات اسبانيا والجزائر وتايلند وسلوفينيا والهندوراس.

وواصل عبدالملك الأومير وعلي البنعلي لاعبا المنتخب السعودي في سلاح الشيش (الفويل) تدريباتهما مع المدرب محمد بن عزيزة، استعدادا للمنافسات التي ستنطلق الأحد المقبل.

من جهته غادر اليوم فيصل عابد وسلطان العميري وحسين الطويل لاعبو المنتخب السعودي والمدرب حسام الدين الى الرياض بعد نهاية منافسات سلاح المبارزة (الابيه)