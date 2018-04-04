” معنفة أبها ” تؤكد أنها لن تترك حقها

أبها(صدى):

أكدت الفتاة صاحبة الـ25 عامًا الشهيرة بـ ” معنفة أبها ” أنها لن تترك حقها لمن افتعلوا تلك الأزمة، لافتة إلى أن القضية سبب أضرارًا كبيرة لها ولزوجها ولأهلها وأسرة زوجها.

ونفت الفتاة ما تم تداوله عن تعرضها للضرب وأعمال عنف؛ حيث أثبتت التقارير الطبية أنها لم تتعرض لأي عنف، بعد إجرائها برفقة زوجها أمس الثلاثاء.

ومن الجدير بالذكر، إنه تم تحويل القضية إلى النيابة العامة، بينما ترفض المبلغة عن الواقعة الحضور رغم استدعائها للتأكد من بلاغها.

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