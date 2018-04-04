جوجل تتيح للشخصيات العامة نشر مستجداتهم عبر محرك البحث

سعيد العجل(صدى):

أطلقت Google ميزة جديدة تتيح للشخصيات العامة والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نشر مستجداتهم مباشرةً عبر محرك البحث، مما يتيح للمستخدمين فرصة الوصول مباشرةً إلى معلومات الأفراد والهيئات المخولين باستخدام هذه الميزة.

وعلق نجيب سرحان جرار، مدير تسويق المنتجات في Google قائلاً ” عندما نحتاج معلومات عن كيفية مشاهدة أحدث حلقات برامجنا التلفزيونية المفضلة أو أخبار مشاهيرنا المفضلين، نتطرق عادة إلى محرك بحث Google الذي يدلنا الى أخبار الشخصيات العامة، والمواضيع، والمؤسسات التي تهمنا. واليوم نقدم في العالم العربي خدمة Posts on Google لمتابعة المواضيع التي تهمكم في مجالات الترفيه والرياضة والثقافة. وتتيح هذه المنصة للشخصيات العامة والفرق والعروض التلفزيونية والموسيقيين والبرامج التلفزيونية والمؤسسات نشر مواضيعهم مباشرةً عبر محرك البحث لإبقائكم على إطلاع دائم بأحدث المستجدات ” .

وتم إطلاق ميزة Posts on Google بدايةً في عام 2016، وتوسعت منذ ذلك الحين إلى أسواق عدة؛ وهي صيغة محسنة تتيح لمستخدمي محرك البحث استقاء معلوماتهم مباشرةً من مصدرها الأساسي واستكمال النتائج الحالية الموجودة على شبكة الإنترنت. وفور تأكيد هويتها، ستتمكن الشخصيات العامة والمؤسسات في العالم العربي من نشر المحتوى الذي تريده ليظهر على الفور بمجرد كتابة أسمائها في محرك البحث.

وقال صالح عباد الطيار، مدير منتجات – عمليات البحث في Google والآن، عندما تبحثون عن ” ذا فويس: أحلى صوت ” ، ستشاهدون تحديثات تتضمن صوراً، ومقاطع فيديو، وصوراً متحركة (GIF)، وأحداثاً، وروابطاً، وعمليات تصويت ينشرها الشخص أو المؤسسة التي تبحثون عنها. وإذا كنتم تبحثون مثلاً عن موعد حفل عمرو دياب القادم أو مشاهدة أحدث مقابلة رياضية في برنامج ” أكشن يا دوري ” ، فما عليكم سوى متابعة أحدث منشوارتهم على محرك البحث: من مسرح مصر إلى راغب علامة، حيث تتابعون أخبار المشاهير والبرامج والمؤسسات المفضلة لديكم بمجرد كتابة أسمائهم في محرك البحث ” .

وتمتلك معظم الهيئات المعروفة لوحات معرفة في محرك بحث Google توفر معلومات سريعة عن شخص أو موضوع أو مؤسسة ما، وعادةً ما تظهر هذه اللوحات في الجانب الأيسر من صفحة نتائج البحث. ويمكن للهيئات أو الأشخاص طلب نشر مستجداتهم عبر Google بمجرد النقر على الرابط الموجود أسفل لوحة المعرفة.

ويمكن للأشخاص والمؤسسات المندرجة ضمن الفئات التالية طلب نشر مستجداتهم عبر محرك البحث Google:

● المؤلفون

● المدن

● الفرق الرياضية

● الدوريات الرياضية

● المتاحف

● الأفلام

● الموسيقيون

● المدارس

● البرامج التلفزيونية

● ألعاب الفيديو

للمزيد من المعلومات عن كيفية استخدام هذه الميزة يرجى زيارة هذا الموقع:

https://support.google.com/posts#topic=7435982 .

نبذة عن Google

تتمثل مهمة Google في تنظيم معلومات العالم وتوفيرها للجميع وتحقيق الفائدة المرجوة منها على أكمل وجه. ومن خلال منتجات ومنصات مثل البحث والخرائط والبريد الإلكتروني Gmail وAndroid وGoogle Play وChrome وYouTube، تلعب Google دوراً محورياً في الحياة اليومية لمليارات الأشخاص، وقد أصبحت واحدة من أشهر الشركات على مستوى العالم. وGoogle هي شركة تابعة لشركة Alphabet Inc.

للمزيد عن Google في الشرق الأوسط يرجى زيارة مدونتنا:

https://arabia.googleblog.com/2018/04/posts-on-google.html .