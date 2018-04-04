المدلج: اكتمال الاستعدادات لاستقبال المجموعة الـ 12 من برنامج العمرة

سعيد العجل(صدى):

أعلن سعادة الأمين العام لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الأستاذ عبد الله بن مدلج المدلج، اكتمال الاستعدادات لاستقبال ضيوف المجموعة الثانية عشرة من برنامج العمرة والزيارة للعام الحالي 1439هـ، وفق منظومة عمل متكاملة بما يحقق أرقى الخدمات للمستضافين، ويعكس أهمية البرنامج.

وقال المدلج: إنه تنفيذا للأمر السامي الكريم وتحقيقا لرغبة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ في مواصلة استضافة (1000) معتمر ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية كل عام على أربع مجموعات متفرقة، بدأت الأمانه العامة للبرنامج وبوقت مبكر بإشراف ومتابعة من معالي الوزير الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ المشرف العام على البرنامج في الترتيبات اللازمة للاستضافة من خلال تأمين السكن، وتأمين أحدث وسائل النقل والمعيشة والتنظيم الذي يكفل راحة المستضافين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح سعادته أن الخطة العامة تتضمن محطات متعددة بدءا من الترتيب معهم قبل مغادرة بلادهم ثم التنسيق للسفر، ثم خطة الوصول والاستقبال، والتسكين والإعاشة، وأيضا تمكينهم من أداء مناسك العمرة بيسر واطمئنان، كما يتضمن برنامج الاستضافة عددًا من الزيارات واللقاءات، مؤكدا أن اللجان العاملة هناك أصبح لديهم خبرات كبيرة ومتراكمة تؤهلهم للتعامل بمهارة وإتقان في كل ما من شأنه راحة المستضافين.

مما يذكر أن ضيوف المجموعة الثانية عشرة لبرنامج العمرة والزيارة يبدأ وصولهم مساء اليوم الأربعاء للمدينة المنورة وعددهم (178) شخصية إسلامية من (15) دولة أوربية، وباستضافتهم يرتفع عدد مستضافي برنامج العمرة منذ انطلاقته قبل ثلاث سنوات إلى (2600) معتمر ومعتمرة من مختلف دول العالم.