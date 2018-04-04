سفارة المملكة بـ ” أنقرة ” توجه نصائح للمواطنين الراغبين بالاستثمار بتركيا

نايف السالم(صدى):

قامت سفارة المملكة بتركيا، بتوجيه عدة نصائح وإرشادات، للمواطنين الراغبين، في شراء عقارات أو الاستثمار بالجمهورية التركية، والتي جاءت كالتالي:

– أهمية الاستعانة بمحام معتمد، قبل بدء إجراءات الشراء أو التعاقد، وكتابة العقد لدى كاتب العدل.

– ضرورة أن تكون لغة العقد، هي اللغة الرسمية للبلد، الموثق فيه العقد، حتى تسهل عملية الترافع، عند حدوث خلاف تجاري.

– أهمية استخدام الضمان البنكي، عند تحويل مبالغ الشراء أو التعاقد، وعدم تحويل المبلغ كاملا، وضرورة أن يكون الحساب البنكي المحول إليه المبلغ، باسم الشركة المشترى منها أو المتعاقد معها.

– مراجعة الملحقية التجارية للمملكة بإسطنبول؛ لمعرفة الأنظمة التجارية والصناعية، والاستثمارية في البلد المضيف.

– دعت المواطنين إلى عدم التردد، في التواصل مع السفارة أو القنصلية، في إسطنبول لأية مساعدة أو استشارة قانونية.