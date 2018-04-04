تعليق الدراسة في الفترة المسائية بحفر الباطن

نايف السالم(صدى):

قررت الإدارة العامة للتعليم بحفر الباطن، تعليق الدراسة في الفترة المسائية لليوم الأربعاء، بمراكز محو الأمية وتعليم الكبيرات وأندية الحي ومراكز الحي المتعلم بجميع القطاعات التابعة لتعليم حفرالباطن، وذلك لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة.

وقالت ” تعليم حفر الباطن ” في بيانِ لها: ” بناء على ماوردنا من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فقد تقرر تعليق الدراسة (في الفترة المسائية) اليوم الأربعاء 18-7-1439هـ، في مراكز محو الأمية وتعليم الكبيرات وأندية الحي ومراكز الحي المتعلم بجميع القطاعات التابعة لتعليم حفرالباطن ” .